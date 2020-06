Fahrrad-Skandal erschüttert Polizei in Leipzig

Ein Skandal um geklaute Fahrräder sorgt nun bei der Polizei in Leipzig - und auch darüber hinaus - für mächtig Wirbel. Innerhalb von vier Jahren sollen Beamte mehr als 1000 Fahrräder illegal verkauft haben. Das Pikante: die Räder selbst stammen aus Diebstählen oder waren sichergestellt. Als Haupt-Täterin gilt eine 43-jährige Polizistin. Sie soll in einer speziellen Ermittlungsgruppe "Zentrale Bearbeitung der Fahrradkriminalität" gearbeitet haben und so Zugang zu den sogenannten Asservaten gehabt haben.