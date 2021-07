Fahrradfahren soll in Dresden sicherer werden

Die Radeburger Straße zwischen Hansastraße und der Autobahn ist für viele Fahrradfahrer durch das hohe Verkehrsauskommen und dem Anstieg eine unbeliebte und gefährliche Strecke.

Die Initiatoren der E-Petition „Schaffung von sicheren Radverkehrsanlagen an der Radeburger Straße in 2021" möchten diesen Zustand ändern. Sie wollen, dass die Stadt noch in diesem Jahr auf beiden Seiten Fahrradwege baut.

Laut Baubürgermeister Stephan Kühn soll auch noch bis Ende des Jahres eine bauliche Vorplanung dafür stattfinden. Bis Baubeginn soll die Stadt prüfen ob Tempo 30 auf der Strecke möglich ist, da es sich um einen Schulweg handelt.