Fahrradstreifen-Jahnalle: Jetzt muss der Stadtrat entscheiden

Holger Holzendorf von den "Fahradfreunden Leipzig" hat genug davon. Für ihn gibt es nur eine Lösung um die Gefahr für Fahrradfahrer zu beseitigen - eine separate Fahrradspur. Im Gegenzug würde das natürlich Parkverbot und keine Parkplätze mehr bedeuten. Um seinem Wunsch noch mehr Nachdruck zu verleihen hat Holzendorf in den letzten Monaten fleißig Unterschriften gesammelt. Über 5000 Unterstützer sind dabei zusammengekommen. Am Mittwoch war es dann endlich so weit die Übergabe der Unterschriften an Oberbürgermeister Burkhard Jung direkt vor der Leipziger Ratsversammlung.