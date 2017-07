Fahrzeugdiebe unterwegs

Chemnitz – Der Polizei Chemnitz sind am Samstag zwei Fahrzeugdiebstähle angezeigt worden.

© Sachsen Fernsehen

Im Ortsteil Furth ist in der Nacht zu Samstag ein Audi A6 Avant verschwunden, der in der Draisdorfer Straße geparkt war. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 12.000 Euro. Die Soko „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen hat die Ermittlungen übernommen.

In Helbersdorf verschwand in der Nacht zu Samstag eine KTM GS 620RD. Die Maschine war vor einem Wohnhaus in der Paul-Bertz-Straße abgestellt. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 3.000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.