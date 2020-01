Faires Fußball

Diese Werte werden in der Fair-Play-Werkstatt ins Bewusstsein gerufen, um sie anschließend im Spiel umzusetzen. Dafür gibt es seit 2017 die Fair-Play-Bewegung, die in dem Fair-Play-Leuchtturm Ausdruck findet. Jeder Teilnehmer, jede Mannschaft hat die Möglichkeit eine individuelle Botschaft auf einen einzelnen kleinen Legostein zu drucken. Dieser wird dann in dem Leuchtturm verbaut. Damit wird der Turm von Tour-Standort zu Tour-Standort und von Bundesland zu Bundesland immer größer. Bisher ist er noch recht klein, doch am Ende der Tour, zum Bundesfinale wird er riesig sein. In den letzten Jahren erreichte er eine Größe von 2,50 Meter bis 3 Meter mit insgesamt rund 20.000 verbauten Steinen.