FairKauf braucht dringend Kleiderspenden

Dresden - Wer gerade dabei ist, Platz in seinem Schrank zu machen und nicht weiß wohin mit den aussortierten Pullovern, Hosen, Shirts oder Schuhen, kann diese im Kleiderladen in Dresden Pieschen auf der Osterberg Straße 26 abgeben. Alternativ kann die nicht mehr gebrauchte Damen-, Herren- und Kinderkleidung in einen der 46 DRK-Altkleidercontainer im Stadtgebiet eingeworfen werden.