Fake-E-Mails verunsichern Internet-Nutzer

Sachsen – Die Verbraucherzentrale in Sachsen warnt Internet-Nutzer vor unseriösen Forderungen wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen.

In vielen Postfächern landen derzeit unseriöse E-Mail-Abmahnungen über 4000 Euro für angebliche Urheberrechtsverletzungen, bei denen den Internet-Nutzern vorgeworfen wird, die Bildbearbeitungssoftware von „Adobe Photoshop CS6-Master Collection“ illegal im Internet verbreitet zu haben.

Hinter dieser Spam-Masche stecken Betrüger, die sich mit bekannten Kanzleinamen, wie Waldorf & Frommer- oder SKW Schwarz Rechtsanwälte, tarnen. „Doch keine der beiden Kanzleien steht im Zusammenhang mit den unseriösen Zahlungsaufforderungen“, erklärt Rechtsexpertin Stefanie Siegert von der Verbraucherzentrale Sachsen.

Sie empfiehlt den Betroffenen daher, weder Anhänge, noch den Bottom „Dokument abrufen“, der in der E-Mail angegeben ist, zu öffnen. „So können Schadsoftware auf den Computer oder das Smartphone gelangen und in Folge Passwörter oder gar Kontodaten abgefischt werden“, so Stefanie Siegert weiter. „Am besten ist es deshalb, die Mail einfach in den E-Mail-Papierkorb zu befördern und sich nicht von den perfiden E-Mails unter Druck setzten lassen.“