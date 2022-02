Falsche Impfberater rauben Mann in eigener Wohnung aus

Am 15. Februar um 10 Uhr vormittags haben Diebe einen 24-jährigen Mann in seiner eigenen Wohnung an der Bautzener Straße bestohlen. Nach Angaben der Polizei, haben eine Frau und ein Mann direkt an der Wohnungstür des Opfers geklingelt. Das Duo war komplett in Schutzanzügen gekleidet und mit Masken und Schutzbrillen ausgerüstet. Die Täter behaupteten dem Opfer gegenüber Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zu sein und den Impfstatus des jungen Mannes überprüfen zu wollen. Außerdem behaupteten sie über weitere Impfungen aufklären zu wollen und stellten dem jungen Mann eine Geldprämie für die Impfung in Aussicht, so die Polizei.