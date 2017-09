Familienfest für die Löffelfamilie

Leipzig – Ein Famillienfest für alle, mit klein und groß und natürlich der prominentesten Familie Leipzigs, der Löffelfamilie. Zum Straßenfest geladen hat der Verein Löffelfamilie e.V., welcher sich für den Erhalt der Werbeanlage der ehemaligen VEB Feinkost einsetzt.

Dass es die Löffelfamilie überhaupt gibt, ist auch ein wenig auf die Schlichtheit der Nachkriegszeit zurückzuführen. Zu löffeln gab es auch etwas auf dem Straßenfest, von den Suppen, Speisen und Getränken wurde ein kleiner Teil an die Löffelfamilie gespendet. Diese hat auf Facebook rund 1200 Fans und in letzter Zeit haben schon rund 3000 Menschen die Familie zum Leuchten gebracht. Auch die auftretenden Künstler, wie die LE Soulfuckers verzichteten auf eine Gage, denn auf einer Familienfeier lässt es sich doch am schönsten singen.