Familienfest und Sonntagsshopping in der Neustadt

Dresden - Am Wochenende findet das Familienfest „Neustädter Sommer“ statt.

Vom Jorge – Gomondai – Platz bis hin zum Goldenen Reiter erstreckt sich eine Festmeile mit Bühnenprogramm, zahlreichen Händlern, Gastronomen und Künstlern. Für die kleinen Besucher gibt es rund um den Jorge-Gomondai Platz eine Schaustellermeile mit vielen Attraktionen. Zudem werden am Sonntag, den 11. Juli in der Zeit von 12 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Inneren Neustadt zwischen Königstraße, Jorge-Gomondai-Platz, Albertstraße, Köpckestraße und Große Meißner Straße öffnen. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 1. Juli 2021 per Änderungsverordnung beschlossen.