Farbenfroher Start des Yenidze Theaters

Das Bauwerk Yenidze steht heute nicht nur für die Bedeutung der Zigarettenfabrik vor 100 Jahren in Dresden, sondern auch für ein Stück orientalischer Baukultur inmitten der Landeshauptstadt. Heutzutage wird die Yenidze vorrangig als Bürogebäude genutzt und Besucher können sich im Restaurant verwöhnen lassen. Nun ist ein Stück Orient in das Gebäude eingekehrt und das Künstlerteam freut sich über Partner wie den Indischen Rat für kulturelle Beziehungen und die Indische Botschaft Berlin. Die Kooperationspartner sind sehr froh, dass das Theater als erstes Zentrum in Deutschland in dieser Form, die indische Kunst präsentiert.

Mehr zu den Veranstaltungen: www.yenidze-theater.de