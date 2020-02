Fasching für die Tiere

Chemnitz- Alaaf! Fasching steht vor der Tür und die Weiberfastnacht somit nicht mehr fern.

Aus gegebenen Anlass möchte der Tierpark Chemnitz kommenden Donnerstag eine öffentliche Führung zum Thema „Fasching im Tierpark“ anbieten. Um 13 Uhr können Interessierte am Eingang des Parks eintreffen. Der Rundgang dauert ca. eine Stunde und die Teilnahme ist im Eintrittspreis enthalten. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl von max. 20 Personen wir um eine frühe Anmeldung per Mail an tierpark@stadt-chemnitz.de gebeten.

Beim Fasching ist es eigentlich Pflicht sich zu verkleiden und zu singen. Genau diese Themen greift der Tierpark bei der Führung auf. Wie sieht es im Tierreich mit Kostümen aus und welches Tier hat den schönsten Gesang? Diese und weitere Themen stehen auf dem Programm am Donnerstag.