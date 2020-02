Fasching in der JohannStadthalle

Dresden - Zum Faschingsdienstag werden in der Johannstadt die Kostüme und Rasseln ausgepackt. 10:30 Uhr beginnt der große Faschingsumzug an der Johannstadthalle. Erwünscht sind kleine Musikinstrumente zum Stimmung machen. Egal ob Cowboy, Ritter oder Prinzessin: Hauptsache närrischer Spaß. Bereits am Samstag vorher lädt der Elferrat Gebau Dresden in die Johannstadthalle ein. Unter dem Motto "Feiern in Schwarz und Gelb unterm Zirkuszelt" wird getanzt bis die Füße qualmen.

Für weitere musikalische Begleitung des Umzugs sorgt Familie Funkelfix. Los gehts um 10:30 Uhr an der JohannStadthalle, Holbeinstraße 68. Eintritt ist frei Spenden sind erbeten.

Für die Faschingsparty erhalten Sie die Tickets für 14,20 € an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen sowie in der JohannStadthalle und gegebenenfalls an der Abendkasse. Reservierungen sind telefonisch unter der Tickethotline 0351 501 931 80 möglich.