Faschingsumzüge fallen wegen Corona aus

In Sachsen ist die Faschingssaison gestartet. Mit der Weiberfastnacht am Donnerstag wurde der Endspurt der sogenannten fünften Jahreszeit eingeläutet. Diese kann jedoch, wie auch in den letzten zwei Jahren, nicht im großen Rahmen gefeiert werden, denn noch immer macht die Coronapandemie den Karnevalsclubs einen Strich durch die Rechnung. Nach Angaben der Faschingsvereine des Freistaates, seien öffentliche Festivitäten, wie man sie normalerweise aus der Karnevalssaison kennt, mit den derzeitigen Corona-Beschränkungen nicht möglich. Zu spontan würden sich die Corona-Regeln ändern, sodass die wirtschaftliche Planungssicherheit nicht gegeben sei. Außerdem hätten die Tanzgruppen in den letzten Monaten nicht ordentlich üben können und eine Kontrolle der Hygienevorschriften sei zu aufwändig.