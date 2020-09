Chemnitz- Nur noch wenige Tage, dann füllt der Fashion Day wieder die Chemnitzer Innenstadt. Während normalerweise bereits im Frühjahr die Laufstege im Zentrum zu sehen sind, musste in diesem Frühling darauf verzichtet werden. Deshalb aber auf den Fashion Day per se zu verzichten, war keine Option. Mit geeigneten Hygienekonzepten und geänderten Standorten, findet in diesem Jahr der Tag der Mode im Herbst statt.