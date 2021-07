Fashion-Day steigt in Chemnitz

Chemnitz- Am Samstag steigt der Fashion-Day in Chemnitz.

30 Händler sind an dem Modeevent beteiligt. Von 10 bis 20 Uhr finden über 40 Aktionen statt. Neben Rabatten bei verschiedenen Modehändlern gibt es auch Vergünstigungen bei Kosmetikunternehmen sowie in Restaurants und Cafés. Der Fashion-Day steht als Startschuss der Händler in die Sommersaison und ist als Neuanfang nach dem Lockdown gedacht.