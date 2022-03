Fast 10.000 Feuerwehreinsätze 2021 in Dresden

Der Rettungsdienst hatte insgesamt 157.522 Einsätze im Jahr 2021. Das sind rund 9 Prozent mehr als im Jahr zuvor. In 26.976 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. 50.931 Mal wurden qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Gerade durch die hohen Intensivbettenauslastungen im letzten Jahr sind solche Krankentransporte stark angestiegen.

Vor allem die Coronapandemie hat die Feuerwehr- und Rettungskräfte in 2021 gefordert. Trotz der Infektionslage und strikten Hygienevorschriften musste die Einsatzbereitschaft durchweg sichergestellt werden. Auch wenn die Infektionen vor den Kameraden nicht halt gemacht haben, ist es ihnen trotzdem gelungen den Betrieb aufrecht zu erhalten. Außerdem halfen die Dresdner Einsatzkräfte auch bei der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz. Insgesamt haben sich 123 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Stadtteilfeuerwehren, Einsatzgruppen vom Deutschen Roten Kreuz, dem Malteser Hilfsdienst, der Johanniter-Unfall-Hilfe und der 24. Medizinischen Taskforce mit 33 Einsatzfahrzeugen auf den Weg in die Katastrophenregion gemacht. Dort haben sie unter anderem zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Gemeinden Schuld und Ahrweiler beigetragen.