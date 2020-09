Dresden - Sozialer Wohnungsbau wird in Dresden groß geschrieben. Mit der Gründung der neuen Wohnungsbaugesellschaft „Wohnen in Dresden“, kurz WiD, wird günstiges Wohnen in Dresden kontinuierlich umgesetzt. An insgesamt 14 Standorten in Dresden entstehen Sozialwohnungen. Aktuell werden 510 Wohnungen geplant und bereits realisiert. In den nächsten zwei Jahren kommen 415 weitere Wohnungen hinzu. Der soziale Wohnungsbau in Dresden macht 72 Prozent des Neubauvorhabens in diesem Sektor aus.