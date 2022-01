Fast die Hälfte der jüngeren Anleger suchen nachhaltige Investments

Junge Frauen wollen Klimaschutz, junge Männer mehr Rendite

Bei der Motivation für ein nachhaltiges finanzielles Engagement gibt es bei Frauen und Männern Unterschiede. So haben 47 Prozent der jungen Frauen ohne ein grünes Investment Interesse an einer solchen Geldanlage. Für 38 Prozent ist der Anlass hierfür das klima- und umweltfreundliche Engagement der Unternehmen. Für 34 Prozent der weiblichen Befragten ist die soziale Verantwortung der Firmen ein guter Grund, in nachhaltige Geldanlagen zu investieren. 40 Prozent, der in der Studie befragten jungen Männer, haben ebenfalls Interesse an nachhaltigen Geldanlagen. Für 36 Prozent von ihnen ist der Schutz der Umwelt dafür das entscheidende Argument, bei 26 Prozent ist es die soziale Verantwortung der Unternehmen.

Allerdings: Für die befragten Männer unter 39 Jahren spielt auch der zu erwartende finanzielle Gewinn eine entscheidende Rolle. So geben 21 Prozent von ihnen an, dass höhere Renditen ein Antrieb für sie sind, um in nachhaltige Fonds zu investieren. Bei den jungen Umfrageteilnehmerinnen beträgt dieser Wert lediglich 15 Prozent.