Sachsen- Noch immer lodern die Flammen des Waldbrandes in der Sächsischen Schweiz. Zehn Tage ist es inzwischen her, dass sich das Feuer von Tschechien aus auf die deutsche Seite ausgebreitet hat. Seitdem sind Kameraden der Feuerwehr unermüdlich im Einsatz um Herr über den Brand zu werden. Außerdem herrscht in fast ganz Sachsen eine hohe Waldbrandgefahr.