FDP möchte Maskenpflicht im Unterricht abschaffen

Die FDP Sachsen fordert, dass die Maskenpflicht für den sächsischen Schulunterricht abgeschafft wird. In einem Statement der Partei heißt es, dass die Maskenpflicht so schnell wie möglich auf die Pausen und den Aufenthalt im Schulgebäude beschränkt werden müsse. Landesvorsitzende der sächsischen Liberalen, Dr. Anita Maaß, erklärt, dass die Maske immer wieder zu Konzentrationsproblemen geführt habe und gerade Brillenträger mit anlaufenden Gläsern zu kämpfen hätten. In der Delta-Welle seien die Masken noch das geringere Übel gewesen, doch mit Omikron sei die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben.