FDP Sachsen wählt neuen Landesvorsitzenden

20 Jahre hatte er bei der FDP das Sagen und das Amt des Landesvorsitzenden getragen: Holger Zastrow. Nun haben die Freien Demokraten in Sachsen einen neuen Vorsitzenden gewählt.

Am Samstag gab der 50-Jährige sein Amt an seinen Nachfolger, Frank Müller- Rosentritt, ab. Nachdem die FDP am ersten September, erneut den Einzug in den Landtag verpasst hatte, kündigte der gesamte Landesvorstand seinen Rücktritt an.

Dieser wurde auf dem Parteitag in Neukieritzsch neu gewählt.