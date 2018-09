„Federweißerfest“ auf Schloss Wackerbarth

Radebeul - Mit frischem Federweißer und abwechslungsreicher Live-Musik feiert Schloss Wackerbarth am 8. und 9. September den Start der Weinlese und den Beginn der Federweißersaison. In diesem Jahr fing die Weinlese in Sachsen so früh an wie noch nie. Bereits Anfang August ernteten die Winzer des Erlebnisweinguts die ersten frühreifen Trauben des neuen Jahrgangs.