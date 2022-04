Dresden - Zum siebten Mal in dieser Saison trafen am Karsamstag der Dresdner SC und der SC Potsdam aufeinander. Im ersten Playoff-Halbfinale mussten sich die Dresdnerinnen vor 2.800 Zuschauern mit 0:3 geschlagen geben. Am kommenden Dienstag heißt es im Rückspiel für den DSC "alles oder nichts". Nur mit einem Sieg in Potsdam wahrt sich der amtierende Deutsche Meister die Chance auf den Finaleinzug.