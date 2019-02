Feiern mit Erich Kästner

Dresden - Bis Sonntag lädt das Erich Kästner Museumsfestival zum Mitsingen, Zuhören und Diskutieren ein. Am 23.2. zu Kästners Geburtstag werden Mitstreiter für das Mitmach-Musical "Die Konferenz der Tiere" in Anlehnung an Erich Kästner gesucht. Am 24.2. 15 Uhr beginnt dann für Familien die Spurensuche durch das Erich Kästner Viertel mit dem Detektiv-Kollektiv Tischbein & Blümchen. Zum 120. Geburtstag des aus Dresden stammenden Autors steht das Festival unter dem Motto „Von Vielfalt und Neuer Sachlichkeit“.