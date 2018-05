Felsenbühne Rathen bringt Grimm’sches Märchen auf die Bühne

Insgesamt 10 mal zieht Karl in dieser Spielzeit aus, das Gruseln zu lernen. Bis zum 17. Juli haben Besucher die Gelegenheit, die Show zu erleben. Übrigens: Winnetou und Old Shatterhand ritten vor 80 Jahren erstmals durch die sächsischen Berge. Deshalb feiert die Felsenbühne Rathen am 19. Mai ein großes Winnetou-Fest mit zahlreichen ehemaligen Darstellern der berühmten Karl May Helden.

Außerdem wird es in diesem Sommer zwei weitere Premieren in Rathen geben. "Das Geheimnis der Hebamme" startet am 8. Juni, "Zorro – Das Musical" am 22. Juni.

Den kompletter Spielplan gibt es hier.