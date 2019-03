Feministischer Demonstrationszug zieht durch Innenstadt

Für viele der Demonstranten zählt es nicht nur an einem Tag im Jahr sich einzusetzen, sondern diesen Tag zu nutzen, um andere mitzureißen. In vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens sind Frauen auch im Jahr 2019 immer noch stark benachteiligt. Für Tabea Speder zählt gerade die Bildung, um das zu ändern. In über 40 Städten Deutschlands wurde am heutigen Freitag gestreikt und protestiert, in der Hoffnung, dass Gleichberechtigung schon bald eine Selbstverständlichkeit darstellt.