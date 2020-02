Feriencampmesse in der Ballsportarena

Dresden - Das Problem ist jedes Jahr das gleiche: Kinder haben mehr Ferien als Eltern Urlaub. Und ab der fünften Klasse gibt es auch keine Hortbetreuung mehr. Wenn Eltern nicht auf die permanente Unterstützung von Großeltern und Tanten zählen können und ihre Kinder mit elf Jahren stundenlang alleine lassen wollen, muss ein Plan B her. Für viele lautet dieser Plan B „Feriencamps“. Anbieter gibt es viele. Aber woher weiß ich, was meinem Kind wirklich Spaß macht? Dafür gibt es 2020 zum zweiten Mal eine Feriencamp-Messe in Dresden mit gebündelten Informationen unter einem Dach.