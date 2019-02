Ferienspaß im Neuen Rathaus!

Die Hallen des Leipziger Rathauses gefüllt mit Menschen die nur eines wollen: Spielen! Das 12. Mal lockte die Stadt am Samstagvormittag tausende Leipziger zum Familien-Spiele-Fest. Egal wie alt, jeder ging hier bis in die Abendstunden seinem Spieltrieb nach. Von etwa 800 Spielen konnten nicht nur Klassiker wie Mau-Mau, Mikado oder Schach oder überzeugen.

Neben den unzähligen Spielen wurde sich auch sportlich betätigt. Bei den Leipzig Lions konnte das Tacklen geübt werden und in der Kreativoase entspannt werden: Hier waren Bastelfertigkeiten und das Auge fürs Detail gefragt.