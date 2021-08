Festival PUS(C)HEN erfolgreich in die zweite Runde gegangen

Chemnitz- Live-Musik, Tanzperformances, Jazz- und Klassik Klänge - all das konnte man am Wochenende auf dem Festival PUS(C)HEN erleben. Bei strahlendem Sonnenschein ging das Festival auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz in die zweite Runde. Bei dem vielseitigen Programm wurde dabei an alle Kaßberg-Anwohner gedacht.