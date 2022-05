Festnahmen durch gefälschte Führerscheinprüfungen in Tschechien

Am Dienstag waren dutzende Polizisten und ein Spezialeinsatzkommando im Norden des Landes im Einsatz. Die Polizei in Tschechien hatte wegen mutmaßlicher gefälschter Führerscheinprüfungen Hausdurchsuchungen durchgeführt, unter anderem in Jablonec nad Nisou und Tanvald . Fünf Verdächtige seien festgenommen worden. Darunter der Betreiber von Fahrschulen und Prüfer, wie ein Sprecher der Polizei in Liberec angegeben hat. Ihnen wird Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch vorgeworfen. (mit dpa)