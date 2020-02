Fête de la Musique über die Stadtgrenzen hinaus

Chemnitz- Kostenlos und unter freien Himmel – das ist das Motto der jährlichen Fête de la Musique in Chemnitz.

In diesem Jahr feiert aber nicht nur Chemnitz, sondern auch die Kulturregion am 21. Juni 2020 den längsten Tag des Jahres. Grund dafür ist die Chemnitzer Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025. So sollen auch die angrenzenden Städte kulturell miteinander verknüpft werden und der Sommeranfang diesmal nicht nur mit über 540 Städten in aller Welt, sondern gemeinsam mit Frankenberg, Mittweida, Zwönitz, Hainichen, Stollberg und Zschopau eingeläutet werden.

Zusammen mit dem Spinnerei e.V. hat das Chemnitz2025-Team wird die diesjährige Fête de la Musique in Chemnitz organisiert.