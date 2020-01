Fett-Explosion sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren schwarze Rauchwolken sowie deutliche Flammenbildung im Dachbereich sichtbar. Die Erkundung ergab, dass sich der Brand durch das Lüftungssystem bis in das Vordergebäude

an der Wilsdruffer Straße ausgebreitet hat. Die Feuerwehr bildete drei Einsatzabschnitte. Der Brand in der Küche konnte rasch gelöscht werden. Es waren insgesamt 53 Einsatzkräfte aller fünf Feuer-und Rettungswachen sowie der B-Dienst, U-Dienst, ein Pressesprecher und die Rettungswachen Friedrichstadt und Neustadt im Einsatz.

Kurz nach Mittag war der Brand gelöscht. Der Dachstuhl des Restaurants und des benachbarten Hauses wurden daraufhin auf Gefahren für weitere Feuer geprüft. Gegen 13:30 Uhr zogen die Feuerwehren wieder von der Einsatzstelle ab.