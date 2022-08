Feuer in Sportlerheim bei Leipzig – 200.000 Euro Schaden

Laut Aussagen der Polizei wird der Schaden auf rund 200.000 Euro geschätzt. Am Sonntag sei zunächst ein Schwelbrand in der Gaststätte des Gebäudes ausgebrochen, den die Inhaberin vergeblich selbst löschen wollte, teilte die Polizei am Montag mit. Die Flammen breiteten sich weiter aus, bis Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle brachten. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. (mit dpa)