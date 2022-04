Bockendorf- Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus in Mittelsachsen verwüstet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist das Haus nach dem Brand am Freitag nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe sei aber noch unklar. Der 75 Jahre alte Bewohner habe sich selbst unverletzt ins Freie retten können. Warum das Haus im Hainichener Ortsteil Bockendorf in Brand geriet, war zunächst unklar. (dpa)