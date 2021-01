Feueralarm ausgelöst: Mann testet Tempo der Feuerwehr

Weil ein Mann wissen wollte, wie schnell die Feuerwehr im Falle eines Einsatzes am Hauptbahnhof in Leipzig ist, hat ein 44-Jähriger am Wochenende einen Feueralarm ausgelöst. Mit der Anfahrtszeit von sieben Minuten war er nach eigenen Angaben sehr zufrieden. Laut Bundespolizei zeigte er sich allerdings wenig einsichtig, als ihn die Beamten auf sein strafhaftes Verhalten aufmerksam machten. Auch wollte der Mann nicht einsehen, dass dadurch andere Menschen gefährdet werden könnten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.