Feuerwehr löscht Brand in JVA

Waldheim – Am Dienstag, kurz vor 11 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Justizvollzugsanstalt Waldheim in der Dresdner Straße gerufen.

© Symbolbild/Sachsen Fernsehen

Aus noch unklarer Ursache war es in der Filteranlage der dortigen Lackiererei zum Ausbruch eines Brandes gekommen. Da in der Lackiererei gegenwärtig Baumaßnahmen durch eine Fremdfirma stattfinden, waren zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers dort keine Inhaftierten tätig.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Brand schließlich gelöscht. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Auch wenn die Ermittlungen der Chemnitzer Kriminalpolizei zur Brandursache noch nicht abgeschlossen sind, so ist gegenwärtig nicht davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Geprüft wird demzufolge, ob fahrlässige Brandstiftung oder ein technischer Defekt an der Lüftungsanlage ursächlich waren.