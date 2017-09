Feuerwehr reinigt Rabensteiner Viadukt

Chemnitz – Am Samstagvormittag sind am Viadukt in Chemnitz Rabenstein angebbrachte Farbschmierereien entfernt worden.

© Härtelpress

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rabenstein nahmen gemeinsam mit der Feuerwache III der Berufsfeuerwehr Chemnitz die Entfernung im Rahmen einer Einsatzübung vor.

Die Schmierereien wurden über eine Drehleiter mechanisch entfernt und überstrichen. Die Drehleiter musste dabei mehrfach umgesetzt werden, da die Schmierereien umfangreich angebracht sind.

Dadurch kam es zu kurzzeitigen Sperrungen der Oberfrohnaer Straße in Höhe des Viadukts.