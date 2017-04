Feuerwehr rettet Kater Helmut vom Baum

Der vierjährige Kater Helmut war bereits am Dienstag auf einen Baum geklettert und nicht wieder runter gekommen. Einen ganzen Tag und eine Nacht verbrachte der Stubentiger im Geäst und miaute jämmerlich. Am Mittwochmittag rückte die Feuerwehr an und brachte die Drehleiter in Stellung. Nach einer halben Stunde war alles vorbei und Kater Helmut wieder in den Armen seines Besitzers. Ob der Katzenbesitzer den Einsatz bezahlen muss, ist noch nicht klar.