Feuerwehr weiter auf Rettungskurs

Chemnitz- Die seit Mittwoch stattfindende Bewässerung der Chemnitzer Straßenbäume wird auch am kommenden Wochenende fortgesetzt.

Der kurzzeitige Regen am Freitag war laut Stadt nicht ergiebig genug. Am Samstag und am Sonntag wird die Feuerwehr Chemnitz die Mitarbeiter des Grünflächenamtes bei der Wässerung der Straßenbäume weiter unterstützen.

Sollte es am Wochenende ergiebig regnen, können die Bewässerungsmaßnahmen eingestellt werden. Optional kann der Einsatz aber auch in der kommenden Woche fortgesetzt werden.