Feuerwehreinsatz in Falkenstein: brennende Batterie geborgen

Falkenstein- Eine Rauchentwicklung in einer Lagerhalle an der Plauensche Straße im Vogtland sorgte am Freitagabend in Falkenstein für einen Feuerwehreinsatz. Vermutlich hatte sich die Batterie eines Gabelstaplers beim laden selbst entzündet.

© David Röschke

Ein Zeuge beobachtete die daraus resultierende Rauchwolke und informierte die Feuerwehr. Während den Löscharbeiten bargen Einsatzkräfte die Batterie und löschten sie offenbar unter anderem mit Sand ab. Personenschaden war nach bisherigen Informationen nicht zu verzeichnen, der entstandene Sachschaden ist aktuell noch unklar.