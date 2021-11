Dresden- Auf der Arno-Lade-Straße in Dresden Pieschen hat am Donnerstagmorgen ein Auto gebrannt. Wegen des Ausfalls der Notrufnummern erreichte die Feuerwehr die Meldung über den Polizeinotruf. Der Volvo geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Die Kameraden konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.