Feuerwehreinsatz in Volkmarsdorf

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Donnerstag zu einem Wohnungsbrand in der Paulinenstraße aus. Laut Aussagen der Feuerwehr sei hier am Nachmittag ein Feuer in einer Wohnung auf der Ecke zur Wurzner Straße ausgebrochen. Das gesamte Gebäude musste vollständig evakuiert werden. Drei Personen seien aufgrund einer Rauch-Gasvergiftung in ärztlicher Behandlung, so die Polizeidirektion Leipzig. Der Entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung wurden eingeleitet.