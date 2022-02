„Feuerwerk der Artistik – Pandora“ feierte Premiere

Leipzig/Sachsen- Am vergangenen Freitag fand auf dem alten Messegelände in Leipzig die Premiere von "Feuerwerk der Artistik" statt. Unter dem Programmtitel "Pandora" konnten die Zuschauer Akrobatik, Clown-Shows, Choreografien und Musik erleben. Bis zum 6. März können Interessierte noch die Artistik-Gala-Show besuchen. Pro Tag finden zwei Veranstaltungen in den eigens dafür errichteten Palastzelten in der Straße des 18. Oktobers statt.