„Feuerwerksverbot wäre mein Todesstoß“

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen haben seine Arbeit fast unmöglich gemacht. Die Meldungen, dass das niederländische Verbot auch ein Vorbild für Sachsen sein könnte, trafen den Feuerwerker schockartig. Während der Corona-Krise stehen dem 58-Jährigen keine staatlichen Hilfen zu. Ein Verbot würde ihn also auch langfristig hart treffen. Alternativen gibt es für ihn nicht. Ob das Verbot nun kommen wird, kann der Feuerwerker nicht sagen. Erst einmal nimmt er in seinem Laden weitere Bestellungen an und macht aus der aktuellen Situation das Beste. Sein Lächeln und seine Hoffnung lässt Uwe Winkler nicht so schnell vertreiben.