Feuriges Event für Senioren

Freital - Die Ruhe täuscht an diesem Abend in der Pflegeeinrichtung advita in Freital. Mit einer Feuershow zaubert Marvin Derlo den Senioren ein Lächeln ins Gesicht. Eigentlich ist er schon jahrelang auf Firmenjubiläen, Hochzeiten und anderen Veranstaltungen unterwegs. Doch Corona traf auch ihn, dann hörte er von der Situation in Senioren- und Pflegeeinrichtungen und entwickelte umgehend ein passendes Hygienekonzept. Sein Auftritt im "advita Haus An der Leisnitz“ ist der Dritte in einer solchen Einrichtung.