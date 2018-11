Dresden - Am 19. November findet das Gründachforum in Dresden statt. Interessierte sind in das Hotel Pullmann eingeladen. Die Veranstaltung richtet sich hauptsächlich an Bauherren, Architekten und Stadtplaner. Dachbegrünung ist welt- und deutschlandweit seit einigen Jahren voll im Trend. Fassadenbegrünung bietet nicht nur optisch neue Gestaltungsmöglichkeiten. Auch die ökologischen Effekte sind aussichtsreich.