Fiel übernimmt als Interimstrainer bei Dynamo

Dresden - Die Ereignisse bei Dynamo überschlagen sich. Nachdem Uwe Neuhaus beurlaubt wurde, hat der Verein am Donnerstag bekannt gegeben, dass Cristian Fiel bis auf Weiteres als Interimstrainer der SGD übernimmt. Der Ex-Dynamo-Kapitän und aktuelle U17-Bundesliga-Trainer der Sportgemeinschaft wird beim Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag erstmals an der Seitenlinie die Verantwortung für die Zweitliga-Mannschaft tragen. Fiel hat im Juni 2018 seine Ausbildung zum Fußballlehrer beim Deutschen Fußball-Bund angetreten.