Filmnächte am Elbufer sollen künftig verlängert werden

In seiner Sitzung am Mittwoch behandelte der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften einen Antrag über die Vertragsverhandlungen mit dem Veranstalter der Filmnächte am Elbufer, der PAN Veranstaltungslogistik und Kulturgastronomie GmbH und über die Erweiterung des alljährlichen Freiluft-Festivals. Mit Änderungen wurde der Antrag im Ausschuss beschlossen.

Übereinstimmend halten alle Fraktionen die Filmnächte am Elbufer für ein erwünschtes und gelungenes Open-Air-Format in Dresden. Änderungen gab es hinsichtlich der Anzahl der zusätzlichen Konzerte sowie der Forderung, dass zugleich keine Ungleichbehandlung anderer Veranstalter am Elbufer eintreten darf. Laut Freizeitlärmrichtlinie ist lediglich eine begrenzte Zahl von so genannten "besonderen Lärmereignissen" im Bereich der Elbe gestattet.