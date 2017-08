Filmnächte-Kult mit ABBA

Chemnitz – Heute findet bei den Chemnitzer Filmnächten die große ABBA-Nacht statt.

Bei dem OpenAir-Event gibt es jedoch nicht nur den Kultfilm zu sehen, sondern auch:

* einen Karaoke-Wettbewerb vor Ort

Unser Moderator Tom Kirsten sucht die Filmnächte-Agnetha. Hier erhalten drei Gäste die Chance vor der Leinwand (mit Video & Text auf dieser) den Songcontest zu gewinnen, das Publikum entscheidet!

* Best Dressed Guest

Das Publikum kürt die oder den Besucher, der am passensten zum Film angezogen ist.

Zum Film: Sophie möchte zu ihrer Hochzeit auf einer griechischen Insel vom Vater zum Altar geführt werden. Weil sie ihn aber so wenig kennt wie auch ihre Mutter Donna, lädt sie die drei wahrscheinlichsten Kandidaten ein. So wird Donna plötzlich mit der Magie, aber auch den Wunden ihrer Vergangenheit konfrontiert, während die schmerzlichste Aufgabe, Sophie in eine selbstbestimmte Zukunft zu entlassen, noch bevorsteht.

Im Anschluss an den Film findet die große ABBA-Party im Chemnitzer Hof statt.